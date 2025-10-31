Selvaggia Lucarelli contro Vagnoli Fonte e le sorelle di chat | avrebbero sparlato anche di Michela Murgia

«Un anno fa, organizzata da Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte e altri elementi, partì una campagna diffamatoria contro Serena Mazzini e subito dopo -lanciata da Silvia Semenzin- di me». Con queste parole, Selvaggia Lucarelli ha “riaperto” il caso riguardante Serena Mazzini e le famose chat denunciate da Vagnoli, Fonte etc., passato alle autorità giudiziarie. «La campagna contro Mazzini denunciava l’esistenza di un gruppo telegram terribile in cui si dicevano cose terribili sulle povere influencer, Carlotta Vagnoli, Valeria Fonte, Flavia Carlini. Serena fu perfino accusata di dossieraggio dal divulgatore Giuseppe Flavio Pagano». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Selvaggia Lucarelli contro Vagnoli, Fonte e le “sorelle di chat”: avrebbero sparlato anche di Michela Murgia

