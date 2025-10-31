Sella che impatto | Il lavoro sta pagando

Nel post partita del match vinto contro la Juvi Cremona col punteggio di 94-74, coach Di Paolantonio ha deciso di far analizzare la prestazione dei biancorossi a Lorenzo Dalmonte, primo assistente, in rappresentanza di tutto lo staff che affianca il coach abruzzese nel lavoro in palestra e durante le partite di campionato. "Il segreto di questa prestazione è il lavoro di qualità svolto in settimana, perché il lavoro paga sempre, i ragazzi si meritano questa vittoria perché è frutto del loro impegno quotidiano in palestra. Siamo rimasti nel piano partita e alla fine questa cosa ha fatto la differenza per cogliere questo importantissimo successo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sella, che impatto: "Il lavoro sta pagando"

