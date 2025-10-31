Samuel L. Jackson è ovunque. Con oltre 200 film all’attivo, un Oscar onorario e ruoli iconici in due dei franchise più redditizi della storia del cinema – Star Wars e il Marvel Cinematic Universe – la sua presenza sullo schermo è diventata una costante rassicurante per generazioni di spettatori. Lo conosciamo come Mace Windu, come Nick Fury, come il filosofo gangster Jules Winnfield in Pulp Fiction. Eppure, proprio questa onnipresenza ha finito per nascondere alcuni dei suoi lavori più interessanti, quelli che non hanno avuto il clamore mediatico ma che dimostrano la vastità del suo talento. Quando pensi a Jackson, ti vengono subito in mente i soliti titoli: Jackie Brown, Do the Right Thing, i vari capitoli Marvel. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sei un fan di Samuel L. Jackson? Allora devi vedere questi film che nessuno conosce