Sei ragazzi al fianco di vigili e pompieri

Ilgiorno.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa l’edizione 2025 di “On the road“ che ha visto sei giovani castellanzesi tra i 16 e i 20 anni vivere un’esperienza formativa a fianco delle istituzioni. Tanio, Aurora, Matteo, Marta, Silvia e Luca sono stati invitati a Palazzo Brambilla alla seduta del Consiglio comunale e in apertura dei lavori hanno raccontato la loro esperienza. I ragazzi hanno trascorso la settimana affiancando gli agenti del Comando di Polizia locale, partecipando ai turni. L’esperienza sul campo si è concentrata su controlli stradali e posti di blocco, permettendo ai giovani di apprendere le procedure di verifica amministrativa dei veicoli e del Codice della strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sei ragazzi al fianco di vigili e pompieri

© Ilgiorno.it - Sei ragazzi al fianco di vigili e pompieri

Approfondisci con queste news

sei ragazzi fianco vigiliSei ragazzi al fianco di vigili e pompieri - Si è conclusa l’edizione 2025 di “On the road“ che ha visto sei giovani castellanzesi tra i 16 e i 20 anni vivere un’esperienza formativa a fianco delle istituzioni. Scrive ilgiorno.it

Ragazzi milanesi bloccati nel ghiaione del Monte Carso senza torce e scarponi: salvati dai vigili del fuoco - Milano, 5 agosto 2025 – Sette ragazzi milanesi di età compresa fra i 18 e i 20 anni – tre ragazze e quattro ragazzi – sono stati soccorsi nel corso della notte nella zona del Carso triestino, la ... Riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Sei Ragazzi Fianco Vigili