Sei ragazzi al fianco di vigili e pompieri

Si è conclusa l’edizione 2025 di “On the road“ che ha visto sei giovani castellanzesi tra i 16 e i 20 anni vivere un’esperienza formativa a fianco delle istituzioni. Tanio, Aurora, Matteo, Marta, Silvia e Luca sono stati invitati a Palazzo Brambilla alla seduta del Consiglio comunale e in apertura dei lavori hanno raccontato la loro esperienza. I ragazzi hanno trascorso la settimana affiancando gli agenti del Comando di Polizia locale, partecipando ai turni. L’esperienza sul campo si è concentrata su controlli stradali e posti di blocco, permettendo ai giovani di apprendere le procedure di verifica amministrativa dei veicoli e del Codice della strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sei ragazzi al fianco di vigili e pompieri

