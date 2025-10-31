Sei forte papà | Fondriest e la Sanremo vinta nel giorno della nascita di sua figlia

La tappa 6 della Gravel Burn in Sudafrica è stata neutralizzata a causa del forte vento. Per Carlotta Fondriest è stata l'occasione per commentare con suo padre Maurizio alcuni momenti indimenticabili della sua carriera: il giorno in cui ha vinto la Milano-Sanremo 1993 nello stesso giorno in cui nacque la sua primogenita Maria Vittoria e il suo trasferimento alla Panasonic, insolito per un campione italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

