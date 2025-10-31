Sei donne e l’esperienza di Leo in campo | Decaro presenta la lista di Per la Puglia

Lecceprima.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Sei donne e l’esperienza di Sebastiano Leo nella lista “Per la Puglia” presentata nelle scorse ore in un’assemblea pubblica, tenutasi al Grande hotel Tiziano di Lecce, alla presenza del candidato presidente del centrosinistra, Antonio Decaro.Nel suo intervento, Decaro ha ringraziato Leo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

