Segreti di famiglia 2 replica puntata 31 ottobre in streaming | Video Mediaset

31 ott 2025

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 31 ottobre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Ilgaz è in attesa del processo, ma il giudice conferma la custodia cautelare e viene condotto in carcere. Yekta raggiunge Ceylin e le chiede di collaborare per smascherare Omer. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 83 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

