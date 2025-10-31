Segnali economici incoraggianti ma per la Sicilia la strada è in salita Troppi giovani nel limbo | né studiano né lavorano
Segnali incoraggianti, ma il cammino è lungo e i ritardi ancora abissali. La Sicilia si dimostra dinamica con una crescita significativa di prodotto interno lordo (Pil) ed export, ma rimane penultima per Pil pro capite e con criticità strutturali che riguardano soprattutto giovani e donne e che «rendono il territorio fragile dal punto di vista sociale». È ciò che emerge dal rapporto 2025 di The. 🔗 Leggi su Feedpress.me
