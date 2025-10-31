Sefcovic a Roma Italia decisiva sul Mercosur
L’eurocommissario al Commercio vede Emanuele Orsini e Giorgia Meloni. Oggi incontro con agricoltori e Francesco Lollobrigida. Sul tavolo l’inserimento della reciprocità e dei controlli sui prodotti importati dal Sudamerica. Altrimenti in Consiglio europeo il trattato rischia di non aver voti. 🔗 Leggi su Laverita.info
Conferenza stampa congiunta del Ministro @Antonio_Tajani e del Commissario per il Commercio @MarosSefcovic, al termine di un incontro bilaterale a Roma. Segui la diretta - X Vai su X
Roma, 15 ott. (askanews) – Il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic incontrerà la prossima settimana le sue controparti della Cina per discutere delle restrizioni alle esportazioni, in particolare di terre rare, annunciate da Pechino. Lo riferito un p - facebook.com Vai su Facebook
Mercosur, Roma centrale nel dibattito sulle tutele. Sefcovic da Lollobrigida - L’Italia non ha una posizione pregiudizievole sull’accordo Mercosur, ma nessuno dovrà essere lasciato indietro. Da formiche.net
Sefcovic: Congratulazioni Italia per essere diventata 4° esportatore al mondo nel 2024 - (Agenzia Vista) Roma, 31 ottobre 2025 'Mi congratulo con l’Italia per essere diventata nel 2024 il quarto maggiore esportatore al mondo, un ... Lo riporta notizie.tiscali.it
Commissario Ue Sefcovic, Mercosur tutelerà 57 prodotti Italia - "Il blocco Mercosur è già oggi l'ottavo mercato di esportazione per l'Italia, con un surplus commerciale di circa due miliardi di euro. Scrive ansa.it