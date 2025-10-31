Sefcovic a Roma Italia decisiva sul Mercosur

Laverita.info | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’eurocommissario al Commercio vede Emanuele Orsini e Giorgia Meloni. Oggi incontro con agricoltori e Francesco Lollobrigida. Sul tavolo l’inserimento della reciprocità e dei controlli sui prodotti importati dal Sudamerica. Altrimenti in Consiglio europeo il trattato rischia di non aver voti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sefcovic a Roma, Italia decisiva sul Mercosur

