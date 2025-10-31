Sedicenni indagato per propaganda razzista | disposto il collocamento in comunità

Minorenne di 16 anni collocato in comunità per propaganda e istigazione all’odio razziale: gestiva canali Telegram con contenuti antisemiti. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 30 ottobre 2025, personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione del Collocamento in comunità, emessa dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un 16enne residente in provincia di Caserta, indagato per il delitto di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, previsto dall’articolo 604 bis del codice penale. Lo stesso era già stato oggetto di perquisizione la scorsa estate, nel corso della quale sono stati rinvenuti coltelli, asce e disegni riproducenti svastiche. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it