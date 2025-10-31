Secondo Live X Factor 2025 Amanda torna a casa PierC già pronto per la musica vera Le pagelle

Secondo live di X Factor caratterizzato, ancora una volta, da un buonismo insopportabile al tavolo dei giudici, incredibile come nessuno del reparto autorale non irrompa in studio con una tromba da stadio per dare una bella svegliata ai quattro della scrivania. Achille Lauro (voto 6) è certamente il giudice che sta macinando più trama, che si trova meglio davanti alla telecamere, sembra perfino credibile parlando di musica, quando Giorgia gli chiede di votare al ballottaggio lui si impunta (violando qualche comma del regolamento? Chiediamo) e passa la palla; per il resto manda al macero eroCaddeo assegnandogli Tiziano Ferro, ma la produzione di Amandoti per Layana è davvero notevole. 🔗 Leggi su Open.online