Oggi mi ritrovo a seguire XFactor dal vivo, che sicuramente ha tutto un altro effetto rispetto a quando lo si guarda in TV, quindi direi che questa volta parto io con le pagelle. Pagelle di Lucia GIORGIA 10 Oggi ancora più brava della scorsa volta, probabilmente per l’emozione, che giustamente ha il suo ruolo. L’apertura con il suo brano è stata pazzesca, e da lì un susseguirsi di ottimi tempi televisivi e comici. Nonostante nasca come cantante, Giorgia ha proprio trovato la sua dimensione, senza troppa difficoltà. Brava (L’ho amata quando ha redarguito Lauro al ballottaggio finale) PAOLA IEZZI 9 Che amassi Paola come giudice era abbastanza evidente, già dalla scorsa volta. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Secondo live di XFactor 2025: Pagelle Padre e Figlia