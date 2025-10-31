Secondo incontro di Bar PD - Aperitivi Democratici | presentazione del libro su Giancarlo Siani

Prosegue lunedì 3 novembre alle ore 18:30 il ciclo di iniziative “Bar PD - Aperitivi Democratici” con il secondo incontro dedicato alla presentazione del libro “Con la schiena dritta”, raccolta degli scritti di Giancarlo Siani, il giovane giornalista de Il Mattino ucciso dalla camorra. 🔗 Leggi su Casertanews.it

