Seat Arona come cambia con il restyling | tre motori a benzina design rinnovato e più tecnologia

Il Suv urbano della casa di Martorell si rinnova nelle forme, con un design che conferisce maggiore robustezza, e nei contenuti. Confermata, invece, la gamma di motorizzazioni a benzina, dall'entry level da 80 Cv alla top di gamma da 150 Cv. La presentazione ufficiale è prevista all'inizio del 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Seat Arona, come cambia con il restyling: tre motori a benzina, design rinnovato e più tecnologia

Altre letture consigliate

Seat Arona si aggiorna ma soprattutto conferma la vitalità del marchio spagnolo. Perché se in passato gli stessi vertici del gruppo Volkswagen ne avevano... - facebook.com Vai su Facebook

Seat Arona restyling, cosa cambia, come va e quanto costa - Seat Arona si aggiorna ma soprattutto conferma la vitalità del marchio spagnolo. Secondo ilsole24ore.com

IL SOLE 24 ORE * MOTORI: «SEAT ARONA RESTYLING, COSA CAMBIA, COME VA E QUANTO COSTA» - Seat Arona si aggiorna ma soprattutto conferma la vitalità del marchio spagnolo. Segnala agenziagiornalisticaopinione.it

Aggiornata nell'estetica e nella dotazione, col 1.0 da 115 CV ha la giusta brillantezza e una guida piacevole - La Seat Arona riceve un secondo restyling che cambia esterni, interni e dotazione, ma non le motorizzazioni. Scrive msn.com