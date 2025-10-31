Se Spalletti sbaglia gli otto mesi alla Juventus uscirà dal giro degli allenatori top Libero

Se Spalletti sbaglia gli otto mesi alla Juventus, uscirà dal giro degli allenatori top Il quotidiano Libero, con Claudio Savelli, scrive di Spalletti alla Juventus. Oggi alle 12 la conferenza stampa di presentazione. Il rinnovo biennale scatterà in automatico solo con la qualificazione in Champions (intanto guadagnerà 3 milioni per 8 mesi) e che un tecnico del calibro di Spalletti, con uno scudetto tatuato sulla pelle, accetti una simile scommessa al buio la dice lunga sulla ferocia del suo desiderio. Luciano ha qualcosa da perdere e si assume rischi direttamente proporzionali ai rebus che è chiamato a risolvere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Se Spalletti sbaglia gli otto mesi alla Juventus, uscirà dal giro degli allenatori top (Libero)

