Se non sei della Scu non puoi movimentare tanta droga | attendibile il collaboratore
BRINDISI - “Non potevo spostare grossi quantitativi di droga perché loro comandavano. Così è. Nella malavita, dottoressa, se non sei attivato, se non fai parte della Sacra Corona Unita non puoi vendere droga”. Il ragionamento di Pierluigi Chionna è efficace e si può applicare a tutti quei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
