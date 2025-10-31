Se n' è andato Mario Turati il cordoglio del paese | lascia moglie e figlia nel dolore

Bresciatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spento a 77 anni Mario Turati, una delle figure più amate e noto di Rezzato, capace di intrecciare la propria vita con quella della comunità, lasciando un’impronta profonda e autentica. Turati non era solo un cittadino attivo: era un narratore di memorie, un compagno di chiacchiere sempre. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

