Se n' è andato Mario Turati il cordoglio del paese | lascia moglie e figlia nel dolore
Si è spento a 77 anni Mario Turati, una delle figure più amate e noto di Rezzato, capace di intrecciare la propria vita con quella della comunità, lasciando un’impronta profonda e autentica. Turati non era solo un cittadino attivo: era un narratore di memorie, un compagno di chiacchiere sempre. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il sindaco Mario Agnelli ha consegnato una pergamena ad Antonio Garzi che è andato in pensione. “In segno di riconoscenza e gratitudine per gli anni di onorato servizio a favore della comunità castiglionese” https://comune.castiglionfiorentino.ar.it/it/news/ - facebook.com Vai su Facebook