Se la Corte dei conti decide al posto della politica | il no al Ponte è un no al futuro

Lidentita.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione della Corte dei conti di non concedere il visto di legittimità alla delibera CIPESS sul Ponte sullo Stretto di Messina non è solo un atto tecnico. È un atto politico, un gesto che rischia di congelare una visione, un progetto e un sogno che l’Italia insegue da oltre mezzo secolo. C’è un limite . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

