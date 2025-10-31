Se ho mai tradito? In passato ma era una roba piccolina poco importante Me ne sono pentito ho anche imparato | Giuseppe Giofrè star a The Traitors

Giuseppe Gioffrè è tra i protagonisti di “ The Traitors Italia ”, disponibile su Prime Video. È il nuovo reality show condotto da Alessia Marcuzzi con anche Michela Andreozzi, Filippo Bisciglia, Giancarlo Commare, Paola Barale, Pierluca Mariti, Tess Masazza, Alessandro Orrei, Mariasole Pollio, Raiz, Aurora Ramazzotti, Daniele Resconi, Rocco Tanica e Yoko Yamada. Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione sfidandosi in un gioco di strategia che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro. “Forse non non sono arrivato a quel punto in cui qualcuno mi ha tradito – ci ha raccontato Giuseppe Gioffrè – e mi sono sentito proprio male per questo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Se ho mai tradito? In passato, ma era una roba piccolina, poco importante. Me ne sono pentito, ho anche imparato”: Giuseppe Giofrè star a “The Traitors”

Altre letture consigliate

Pasquale Tridico. . Amiche e amici, è il tempo del coraggio. È il tempo del riscatto. È il tempo in cui la rabbia diventa forza, la delusione diventa orgoglio, la rassegnazione diventa futuro. Questa è la scelta tra il passato che ci ha tradito e il futuro che ci appartie - facebook.com Vai su Facebook

Maignan via a zero? La Gazzetta e i casi del passato: "Gigio sorpreso e il tradimento di Calhanoglu. Poi ci fu Kessie" - X Vai su X

“Se ho mai tradito? In passato, ma era una roba piccolina, poco importante. Me ne sono pentito, ho anche imparato”: Giuseppe Giofrè star a “The Traitors” - Un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione sfidandosi in un gioco di strategia che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni e accumulare un montepremi in denaro ... ilfattoquotidiano.it scrive

Sonia Bruganelli sincera: “Ho abortito, Bonolis non era pronto. E poi l’ho tradito” - Le rivelazioni inedite e da pugno nello stomaco di Sonia Bruganelli che racconta dell'aborto e del tradimento a Paolo Bonolis ... Lo riporta msn.com

Sonia Bruganelli choc: "Ho abortito, Bonolis non era pronto, poi l'ho tradito. Con Madonia è un amore maturo" - Sonia Bruganelli si mette a nudo: la scelta che l’ha segnata, il dolore per la figlia Silvia e la rinascita accanto ad Angelo Madonia. Secondo libero.it