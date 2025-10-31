Se chiamato parlerà L’ex avvocato di Andrea Sempio è pronto a dire tutto

Da quando Andrea Sempio ha sollevato Massimo Lovati dall'incarico, l'avvocato si è fatto vedere molto poco in tv ma potrebbe iniziare a frequentare i Palazzi di Giustizia nell'inedita veste del testimone. È quanto sostiene il suo legale, Fabrizio Gallo, che ne ha assunto la difesa per una querela per diffamazione presentata dallo studio Giarda (che ha difeso Alberto Stasi) e per la quale ora Lovati è stato rinviato a giudizio. Ma il lavoro di Gallo con Lovati sembra essere molto più ampio e non relegato a quel singolo procedimento, perché la procura di Brescia potrebbe chiamarlo già nei prossimi giorni a testimoniare su caso dell'ipotesi di corruzione che coinvolgerebbe Giuseppe Sempio, padre del suo ex assistito, e Mario Venditti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

