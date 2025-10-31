Scuole sicure dal ministero dell' Interno ecco 33mila euro per Livorno Il prefetto | Contrastare lo spaccio vicino agli istituti

Garantire istituti più sicuri mettendo in atto tutte le azioni possibili specialmente contro lo spaccio di droga. Questo l’obiettivo del progetto “Scuole Sicure” del Ministero dell’Interno, iniziativa attiva dal 2018, che finanzia controlli mirati e campagne di prevenzione in collaborazione con. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Approfondisci con queste news

ISTITUTI SCOLASTICI Avere scuole sicure è una priorità: milioni di finanziamenti e tanti progetti, a che punto siamo I dettagli: https://cityne.ws/1MgT0 - facebook.com Vai su Facebook

Progetto "Scuole sicure": Grosseto ottiene un finanziamento di quasi 25mila euro - Il Giunco - X Vai su X

“Scuole sicure”: il Comune ottiene un finanziamento di quasi 25mila euro - La Prefettura di Grosseto ha informato il Comune capoluogo dell’ammissione a finanziamento per l’annualità 2025 del progetto “Scuole sicure” 2025/2026, finalizzato alla prevenzione e al ... Segnala grossetonotizie.com

Sicurezza scolastica, Piantedosi: “Priorità assoluta per il Governo”. Un milione e mezzo di euro ai Comuni per il progetto Scuole sicure - La sicurezza delle scuole è “al vertice delle priorità del Governo”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi durante il question time al Senato. Lo riporta orizzontescuola.it

Scuole sicure: 30mila euro a Sassari contro lo spaccio vicino agli istituti - Sassari Nell’ambito dello stanziamento di 1 milione e 500mila euro previsto per il 2025, il Ministero dell’Interno assegna un finanziamento di 30. Scrive msn.com