Scuolabus precipita in Valtellina | feriti 4 studenti e l’autista A dare l’allarme sono stati i giovani

Uscito di strada e finito nel torrente Frodolfo un autobus con nove studenti a bordo. È successo nel territorio di Valfurva, in Valtellina, lungo la statale 300 del Gavia intorno alle 7.30, come riferisce il Giorno. Il mezzo stava portando a Bormio i giovani quando è precipitato per alcuni metri prima di cadere in acqua. Quattro ragazzi minorenni sono rimasti feriti lievemente e sono stati portati all’ ospedale Morelli di Sondalo. Più serie le condizioni dell’ autista di 39 anni, che non è comunque in pericolo di vita e che potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. Sul posto anche i vigili del fuoco di Valdisotto e i carabinieri di Tirano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scuolabus precipita in Valtellina: feriti 4 studenti e l’autista. A dare l’allarme sono stati i giovani

