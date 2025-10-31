Scuolabus finisce in un torrente in Valtellina quattro studenti feriti | grave l' autista ipotesi malore

SONDRIO - Paura alle porte di Sondrio. Uno scuolabus che stava portando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina, e dopo esser precipitato per. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Scuolabus finisce in un torrente in Valtellina, quattro studenti feriti: grave l'autista (ipotesi malore)

