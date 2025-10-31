Scuolabus esce fuori strada e finisce sul torrente | feriti quattro bambini e l’autista L’ipotesi del malore del 39enne alla guida – Il video

Uno scuolabus a Valfurva (provincia di Sondrio) è uscito fuoristrada, facendo un un volo di 7-8 metri prima di fermarsi sul greto di un torrente. A bordo si trovavano l’autista, di 39 anni, e sette bambini. Quattro piccoli hanno riportato solo lievi escoriazioni, mentre è ferito maggiormente (ma non in pericolo di vita) l’autista. Il bus è stato messo in sicurezza dai Vigili del Fuoco, con un’autopompa e mezzi di supporto. L’ipotesi del malore. Il mezzo da circa 50 posti, intorno alle 7.30, è uscito dalla carreggiata. Da chiarire ancora la dinamica dell’incidente. Chi guidava potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore. 🔗 Leggi su Open.online

