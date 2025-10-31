Scuolabus esce di strada in Valtellina e precipita in un torrente | feriti 4 studenti e il conducente

Uno scuolabus che trasportava 9 studenti è precipitato in un torrente nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio). Quattro ragazzini sono stati trasportati in ospedale perché rimasti leggermente feriti. Più gravi, ma non preoccupanti, le condizioni dell'autista 39enne, il quale sembrerebbe abbia avuto un malore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

