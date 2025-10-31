Scuolabus esce di strada e finisce in un torrente in Valtellina

Tragedia sfiorata in Valtellina, dove uno scuolabus che stava portando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva, sempre in provincia di Sondrio, e dopo esser precipitato per alcuni metri è finito nel torrente Frodolfo. Nell’incidente, avvenuto lungo la statale 300 del Gavia, sono rimasti feriti in modo non grave quattro studenti. Più serie le condizioni dell’autista 39enne, che comunque non è in pericolo di vita: l’incidente è stato causato proprio da un malore del conducente, il quale ha poi perso il controllo del mezzo. A dare l’allarme sono stati proprio i giovani a bordo, che hanno avvisato i genitori: alcuni di loro si sono poi precipitati sul posto per prestare i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scuolabus esce di strada e finisce in un torrente in Valtellina

Altre letture consigliate

Scuolabus con nove studenti esce fuori strada e finisce nel torrente, cinque feriti: grave l'autista 39enne - Uno scuolabus che stava portando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina, e dopo esser precipitato per alcuni metri è finito nel ... Scrive corriereadriatico.it

Scuolabus esce di strada e finisce in torrente, 5 feriti - Uno scuolabus che stava portando nove studenti a Bormio è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina, e dopo esser precipitato per alcuni metri ... Secondo msn.com

Valtellina, scuolabus esce di strada e finisce in un torrente: 5 feriti - Il mezzo stava portando nove studenti a Bormio ed è uscito di strada nel territorio di Valfurva, precipitando nel torrente Frodolfo. Si legge su tg24.sky.it