Scuolabus esce di strada a Sondrio nel torrente dopo un volo di 7-8 metri | a bordo 7 bambini e l' autista

Ha fatto un volo di 7-8 metri prima di fermarsi sul greto di un torrente lo scuolabus da circa 50 posti che, intorno alle 7.30, è uscito dalla carreggiata in località Valfurva (Sondrio) probabilmente a causa di un malore del conducente. E’ quanto si legge in una nota dei Vigili del Fuoco che precisano che a bordo del mezzo si trovavano l’autista e sette bambini. Le persone coinvolte hanno riportato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scuolabus esce di strada a Sondrio, nel torrente dopo un volo di 7-8 metri: a bordo 7 bambini e l'autista

