Scuola in Toscana 16 istituti accorpati | la Cgil pronta alla mobilitazione
Firenze, 31 ottobre 2025 – Sedici istituti scolastici saranno accorpati in Toscana in base alla delibera approvata dalla giunta regionale il 27 ottobre. La decisione segue la comunicazione del ministero dell’Istruzione, che aveva ventilato un possibile “danno erariale” in caso di mancato adeguamento ai criteri nazionali di dimensionamento previsti dalla legge di bilancio 2023. Le nuove fusioni interesseranno sei province: quattro accorpamenti a Lucca, tre a Massa Carrara, tre a Pistoia, due a Firenze, due a Grosseto e due a Siena. Una scelta che ha suscitato la dura reazione della Flc Cgil e della Cgil Toscana, pronte a mobilitarsi “con tutto il mondo della scuola” per chiedere al governo di ritirare il piano degli accorpamenti e alla Regione di fare un passo indietro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
