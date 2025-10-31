Scuola green L’intervento è al rush finale
VALERA FRATTA (Lodi) È quasi ultimato il grande progetto di riqualificazione energetica della scuola dell’infanzia e primaria “Santa Francesca Cabrini” di Valera Fratta, in via Vittorio Emanuele, appartenente all’Istituto comprensivo “Collodi” di Sant’Angelo Lodigiano. Il Comune è stato l’unico della provincia di Lodi ad aggiudicarsi il finanziamento del bando regionale Recap, con un contributo a fondo perduto di 979.852 euro su un costo complessivo dell’opera di 995.246 euro. I restanti 15.394 euro sono stati coperti con fondi del bilancio comunale. I lavori, avviati lo scorso 11 luglio, subito dopo la chiusura dell’anno scolastico, hanno interessato l’intero edificio, che nel tempo ha subito ampliamenti e interventi parziali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
