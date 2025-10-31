Con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla storia dell’industria italiana e di favorire lo sviluppo di competenze trasversali, prende il via la terza edizione di “A scuola d’impresa”, il progetto promosso da Museimpresa (Associazione Italiana degli Archivi e dei Musei d’Impresa) e Università LIUC, con il contributo dell’ Archivio Nazionale del Cinema Impresa di Ivrea. La terza edizione del progetto, rivolto agli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, si svolgerà durante l’anno scolastico 20252026 e vedrà la partecipazione di 45 musei e archivi d’impresa associati a Museimpresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scuola d’impresa. L’Archivio Storico. Orlando SMI