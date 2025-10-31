Scuola di Musica Jubilate La solidarietà premia | quattro borse di studio

Ilgiorno.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla rete alla realtà: a Legnano la solidarietà ha trovato forma concreta grazie alla consegna delle borse di studio della Scuola di Musica Jubilate, finanziate attraverso la campagna di crowdfunding "Sostieni oggi le borse di studio di musica: saranno la bellezza del domani". L’iniziativa, nata nell’ambito del progetto "Progetti locali, cuore cooperativo" promosso dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in collaborazione con la piattaforma Ginger Crowdfunding, ha permesso di sostenere quattro giovani studenti con difficoltà economiche, destinando loro altrettante borse di studio per pianoforte, violino, canto e chitarra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

scuola di musica jubilate la solidariet224 premia quattro borse di studio

© Ilgiorno.it - Scuola di Musica Jubilate. La solidarietà premia: quattro borse di studio

Scopri altri approfondimenti

scuola musica jubilate solidariet224Scuola di Musica Jubilate. La solidarietà premia: quattro borse di studio - Dalla rete alla realtà: a Legnano la solidarietà ha trovato forma concreta grazie alla consegna delle borse di studio ... msn.com scrive

Consegnate le borse di studio della scuola di musica Jubilate finanziate grazie al crowdfunding Bcc - Aiutare quattro famiglie oggi è stato un gesto che commuove”, dice Patrizia Alli di Jubilate (mi- Come scrive mi-lorenteggio.com

Scuola di Musica Jubilate. Nuove borse di studio ai ragazzi più disagiati - È stato avviato ufficialmente il primo progetto di crowdfunding della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate attraverso la piattaforma Ginger. Come scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Musica Jubilate Solidariet224