Dalla rete alla realtà: a Legnano la solidarietà ha trovato forma concreta grazie alla consegna delle borse di studio della Scuola di Musica Jubilate, finanziate attraverso la campagna di crowdfunding "Sostieni oggi le borse di studio di musica: saranno la bellezza del domani". L’iniziativa, nata nell’ambito del progetto "Progetti locali, cuore cooperativo" promosso dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate in collaborazione con la piattaforma Ginger Crowdfunding, ha permesso di sostenere quattro giovani studenti con difficoltà economiche, destinando loro altrettante borse di studio per pianoforte, violino, canto e chitarra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuola di Musica Jubilate. La solidarietà premia: quattro borse di studio