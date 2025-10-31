Scudetto l’Inter vola in campo e in quota | Chivu stacca il Napoli di Conte per i bookie resiste la Roma
2025-10-31 13:31:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: La netta vittoria per 3-0 contro la Fiorentina fa volare l’ Inter di Cristian Chivu in campo e in quota. Nonostante i tre punti di distacco dalla coppia in vetta, formata dal Napoli e dalla Roma, secondo i bookmaker i nerazzurri sono i favoriti per la vittoria dello scudetto: passa infatti dai 3 della scorsa rilevazione agli attuali 2,32 su 888sport e 2,50 su Snai la possibilità che l’Inter vinca il ventunesimo tricolore della propria storia. Si sale invece da 3 a 3,45 per il quinto scudetto del Napoli, nonostante la prima posizione in classifica e il seppur sofferto successo a Lecce firmato Anguissa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
