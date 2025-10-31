Scream 7 a volte ritornano | i personaggi che credevamo morti e che Kevin Williamson riporterà in vita

Se già si sapeva del ritorno di Matthew Lillard in Scream 7, sono diversi i personaggi che credevamo morti e che Kevin Williamson, co-autore dei primi film, ha deciso di inserire in questo film. Ma come?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Scream 7, a volte ritornano: i personaggi che credevamo morti e che Kevin Williamson riporterà in vita

