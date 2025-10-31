Scosse ai Campi Flegrei pronte le navi a Napoli | ecco perché
Cosa sta accadendo davvero nei Campi Flegrei? Sotto la superficie di uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi d’Italia, la terra si muove, si solleva e lancia segnali che tengono tutti col fiato sospeso. I cittadini guardano con apprensione le crepe sui muri e ascoltano i bollettini, ma la vera domanda è: quanto dobbiamo preoccuparci? Negli ultimi mesi, la tensione è palpabile tra le strade di Pozzuoli e Napoli: le notizie si rincorrono, i social si infiammano e la parola evacuazione torna a spaventare. Ma dietro le paure quotidiane, la scienza svela dettagli che pochi immaginano. Sotto i nostri piedi: un cambiamento che non si era mai visto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
