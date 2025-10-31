scoprire il sottobanco una riflessione sul corpo in aula

Lea Melandri è scrittrice, saggista e femminista italiana. Tra le fondatrici della rivista L’erba voglio e autrice di numerosi testi sul rapporto tra corpo, educazione e politica, è una delle voci centrali del femminismo italiano dagli anni Settanta a oggi. Quando ha incontrato il femminismo? Sono originaria dell’Emilia Romagna. Ho lasciato la provincia a 25 anni, appena laureata. Sono arrivata a Milano nel ‘67. L’anno seguente ho cominciato a insegnare in una scuola media inferiore a Melegnano. Ho avuto la fortuna di incontrare il movimento non autoritario degli insegnanti nella scuola, oltre al movimento degli studenti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

