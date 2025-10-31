Scoppia la rissa in un bar | il questore sospende la licenza e chiude il locale

Sospensione temporanea della licenza e chiusura per cinque giorni. E' il provvedimento adottato dal questore di Latina a carico di un bar situato a Priverno. Nei mesi estivi il locale era stato teatro di una rissa, interrotta solo con l'intervento dei carabinieri e l'aiuto di alcuni clienti. La. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Una violenta rissa scoppiata all'esterno di un locale pubblico ha portato all'identificazione e alla denuncia di sei giovani da parte dei carabinieri di Umbertide - facebook.com Vai su Facebook

Frosinone, due arresti per rissa: sospesa la licenza di un bar dopo scontri con bastoni e coltello - Due arresti e sospensione della licenza di un bar dopo una violenta rissa con bastoni e coltello nella parte alta di Frosinone. Segnala virgilio.it

Scoppia la rissa, sospesa dal Questore per 15 giorni l’attività di locale del centro - Arezzo, 13 ottobre 2025 – Sospesa dal Questore per quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 t. Si legge su lanazione.it

Rissa in un bar di Costa Rei, locale chiuso per 15 giorni su ordine del Questore - Ieri sera i carabinieri della stazione di Castiadas hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal ... msn.com scrive