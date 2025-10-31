Scoppia la polemica sui cori fascisti nella sede di Fratelli d' Italia a Parma | commissariato il gruppo giovanile Guerra | Squallido e inaccettabile
“In accordo con i vertici nazionali del movimento, si é proceduto al commissariamento immediato della federazione provinciale di Gioventù Nazionale Parma per motivi di incompatibilità politica. Si procederà quanto prima alla nomina di un commissario”. Così il coordinamento regionale di Gioventù. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
