Scoppia la grana Telecontact 300 lavoratori a rischio Il governo sia vigile

Napolitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 "Il governo si attivi per evitare che la riorganizzazione della società Telecontact possa comportare delle ripercussioni occupazionali per i lavoratori delle diverse sedi in Italia". Lo chiede Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, con un'interrogazione al ministro delle Imprese e del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

