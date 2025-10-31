Scoppia la grana Telecontact 300 lavoratori a rischio Il governo sia vigile
"Il governo si attivi per evitare che la riorganizzazione della società Telecontact possa comportare delle ripercussioni occupazionali per i lavoratori delle diverse sedi in Italia". Lo chiede Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, con un'interrogazione al ministro delle Imprese e del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mentre scoppia la grana dell’ingresso a pagamento dei turisti sui crateri Silvestri, apprendiamo che due deputati regionali della DC, Salvo Giuffrida e Carmelo Pace, hanno presentato un DDL che propone un generale innalzamento altimetrico dei limiti del Par - facebook.com Vai su Facebook