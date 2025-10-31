Scoperto perché gli uccelli cantano all’alba | per schiarirsi la voce

Un nuovo studio suggerisce che il buio notturno inibisca il canto che, alle prime luci del giorno, si manifesta in modo più intenso, per una sorta di effetto rebound. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Scoperto perché gli uccelli cantano all’alba: per “schiarirsi la voce”

Scoperto perché gli uccelli cantano all’alba: per “schiarirsi la voce” - A spiegare perché gli uccelli cantano proprio all'alba è un recente studio pubblicato su bioRxiv e realizzato da un gruppo di ... Lo riporta repubblica.it

Dove c’è più luce gli uccelli cantano di più. “Ma l’inquinamento luminoso va contrastato” - Per rispondere alla domanda, oltre alle registrazione dei canti degli uccelli, gli scienziati avevano bisogno dei dati relativi all’inquinamento luminoso, che sono stati ricavati a partire dalle ... Segnala repubblica.it

Con l'inquinamento luminoso gli uccelli cantano più a lungo - A causa dell'inquinamento luminoso gli uccelli cantano più a lungo, prolungando i loro vocalizzi mediamente di 50 minuti al giorno. ansa.it scrive