Scoperta truffa sul fotovoltaico da 80 milioni
L'inchiesta a Bologna: sarebbero 6mila le vittime dello schema Ponzi del sole L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scoperta una truffa milionaria sulle assicurazioni, denunciato l'intermediario. Chiedeva ai clienti di versare i premi delle polizze su un conto corrente a lui riconducibile, ma poi non trasferiva il dovuto ad una nota compagnia assicurativa
La truffa è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Como e Gorizia. Indagati i titolari di una società edile:
Gdf, scoperta una presunta truffa nel fotovoltaico da 80 milioni di euro - Nelle perquisizioni sono state sequestrate criptovalute, dispositivi elettronici, beni di lusso, lingot
Fotovoltaico, Polizia e Guardia di finanza scoprono maxi truffa da 80 milioni - Almeno 6mila in tutta Italia le persone convinte da una rete di procacciatori a investire su un portale truffaldino, oggetto di sequestro preventivo d'urgenza.
Truffa da 80 milioni nel fotovoltaico, sotto sequestro sito e 95 conti - Scoperta una presunta truffa nel fotovoltaico da 80 milioni di euro.