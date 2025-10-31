Scoperta scienza e mistero | l’enigma della materia oscura

Sarà un viaggio straordinario tra scienza e avventura alla scoperta della materia oscura l’incontro con il professor Nicola Turini, fisico sperimentale delle interazioni fondamentali e applicazioni. L’appuntamento, dal titolo “La materia oscura: un enigma cosmico”, si terrà il 6 novembre alle ore. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

