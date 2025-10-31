Scoperta maxi truffa nel fotovoltaico sequestrate criptovalute e 95 conti correnti

(Adnkronos) – Maxi truffa da 80 milioni di euro nel fotovoltaico, scatta oggi il sequestro di conti correnti e criptovalute. La Polizia e la Guardia di Finanza hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuato il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

