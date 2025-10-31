Scooter contro auto Alessia muore a 19 anni a Pescara | Il tuo ricordo resterà vivo nei nostri cuori

Una ragazza di 19 anni, Alessia Berardinucci, è morta in seguito a un incidente stradale in scooter. Il mezzo su cui viaggiava la giovane si è schiantato contro un’auto. Illesa, ma sotto shock, la donna al volante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

