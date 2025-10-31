Scontro tra pulmino e auto Quattro minorenni feriti
Quattro ragazzi di quindici anni sono finiti in ospedale dopo un incidente stradale avvenuto ieri sera a Lucignano, in via Senese. Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato intorno alle 20.30 di ieri l’altro per un pulmino con cinque persone a bordo che, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in uno scontro, senza altri mezzi coinvolti. Sarebbe uscito fuori strada. I quattro adolescenti, tutti coetanei, erano insieme a un uomo di 58 anni che si trovava alla guida del mezzo. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, i ragazzi erano spaventati ma coscienti. Dopo le prime cure, sono stati trasportati in codice minore ai pronto soccorso di Nottola, a Montepulciano, e della Fratta per ulteriori accertamenti, mentre l’uomo è stato portato in codice 2, cioè giallo, al pronto soccorso di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
