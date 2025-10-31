Scontro tra Ministero della Salute e Regione Campania | La vicenda del punto nascita di Sapri

A meno di una settimana dall’udienza cruciale prevista davanti al Tar Campania mercoledì 5 novembre, si intensifica il dibattito tra le istituzioni locali e il Ministero della Salute riguardo alla delicata situazione del Punto nascita di Sapri L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it

Sanità, Ministero attacca la Regione: «prima chiude i punti nascita poi chiede una deroga» - Secondo il Ministero, la Regione intenderebbe mantenere aperta “la quasi totalità del PPNN sottosoglia”, una situazione ritenuta “in alcun modo accettabile”. Lo riporta infocilento.it

Ministero Salute, per Campania ancora indicatori non rispettati - "Prosegue l'affiancamento per l'uscita della Campania dal piano di rientro" ma "permangono indicatori non rispettati". ansa.it scrive

Sanita': Schillaci, su liste attesa ancora molto da fare ma no scontro con Regioni - 'Credo sia importante veramente avere i tempi e capire chi rispetta le tempistiche in relazione alla classe di priorita'. ilsole24ore.com scrive

