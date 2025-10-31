Scontro tra due auto | cinque persone coinvolte ci sono anche tre bambini

Pordenonetoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto in via Venezia a Maniago. Il fatto è successo nella giornata di giovedì 30 ottobre. Sul posto sono i sanitari e i carabinieri per effettuare i vari rilievi. Da una prima ricostruzione due veicoli si sono scontrati a due passi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

scontro due auto cinqueTreviso, autobus di studenti si scontra con un’auto: morto il conducente, cinque ragazzi feriti - Questa mattina a Oderzo, in provincia di Treviso, un autobus Atvo con a bordo una cinquantina di studenti si è scontrato con un suv. Lo riporta blitzquotidiano.it

scontro due auto cinqueScontro tra pulmino e auto. Quattro minorenni feriti - L’incidente stradale è avvenuto a Lucignano, in via Senese: i ragazzi portati a Nottola. Come scrive msn.com

scontro due auto cinqueScontro tra auto sulla provinciale Trinitapoli-Cerignola: cinque feriti, due in codice rosso - Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio sulla strada provinciale Ofantina, che collega Trinitapoli a Cerignola. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scontro Due Auto Cinque