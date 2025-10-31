Scontro tra due auto | cinque persone coinvolte ci sono anche tre bambini
Cinque persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto in via Venezia a Maniago. Il fatto è successo nella giornata di giovedì 30 ottobre. Sul posto sono i sanitari e i carabinieri per effettuare i vari rilievi. Da una prima ricostruzione due veicoli si sono scontrati a due passi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
