Scontro tra auto lungo la strada dell’Arnaccio una trafigge il guard-rail Tragedia sfiorata
Cascina, 31 ottobre 2025 – Tragedia sfiorata questa mattina, 31 ottobre, lungo la statale 67 bis dell’Arnaccio, nel Comune di Cascina. Per cause ancora da accertare, quattro auto si sono scontrate, causando un incidente. Una delle vetture ha centrato il guard-rail che delimita la strada, abbattendolo. La struttura in ferro ha quindi trafitto la macchina, schiacciando il parabrezza anteriore. Il conducente di una delle auto coinvolte è stato estratto dai vigili del fuoco ed affidato al personale sanitario, ma non si parla di vittime. I pompieri, insieme alle forze dell’ordine e ai medici del 118, hanno quindi mezzo in sicurezza le auto e il luogo in cui si è verificato l’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
