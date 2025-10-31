Scontro fra due auto una si piega su un lato Due persone in ospedale

BRINDISI - È di due feriti e due auto danneggiate il bilancio dell'incidente verificatosi nella mattinata di oggi, venerdì 31 ottobre in via Bezzecca, quartiere Santa Chiara, a Brindisi. Una Fiat Panda si è piegata su un lato, sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco del comando. 🔗 Leggi su Brindisireport.it