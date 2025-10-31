Scontro fra due auto in A15 | un ferito all' ospedale di Borgotaro
Incidente stamattina intorno alle 8,30 in autostrada, sull'A15, al chilometro 42 Nord. Due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nell'impatto un uomo è rimasto un ferito, riportando traumi di media gravità, trasportato all'ospedale di Borgotaro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
BRONTE. SCONTRO AUTO-SCOOTER. FERITO UN GIOVANE #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Scontro auto-moto sulla statale, feriti in ospedale con l'elicottero https://ift.tt/H9SxBPA https://ift.tt/foBauip - X Vai su X
Due incidenti, in A1 e a Basilicanova: due feriti - Nello scontro che ha coinvolto due auto un ferito di media gravità trasportato all'ospedale di Borgotaro. Scrive gazzettadiparma.it
Grave incidente nella galleria Balmenrain: cinque auto coinvolte, una donna in gravi condizioni - Cinque auto coinvolte in un violento scontro sulla A15 nel tunnel Balmenrain: una donna grave, quattro feriti lievi e traffico bloccato per ore. Riporta ticinonews.ch
Incidente A14, scontro frontale tra due auto allo svincolo di Grottammare - GROTTAMMARE – Scontro tra due auto sulla A14 nella tarda mattinata odierna all’altezza dello svincolo di Grottammare, in un tratto di strada in cui sono presenti restringimenti e doppi sensi di marcia ... Si legge su rivieraoggi.it