Scontro fra due auto in A15 | un ferito all' ospedale di Borgotaro

Parmatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente stamattina intorno alle 8,30 in autostrada, sull'A15, al chilometro 42 Nord. Due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nell'impatto un uomo è rimasto un ferito, riportando traumi di media gravità, trasportato all'ospedale di Borgotaro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

scontro due auto a15Due incidenti, in A1 e a Basilicanova: due feriti - Nello scontro che ha coinvolto due auto un ferito di media gravità trasportato all'ospedale di Borgotaro. Scrive gazzettadiparma.it

Grave incidente nella galleria Balmenrain: cinque auto coinvolte, una donna in gravi condizioni - Cinque auto coinvolte in un violento scontro sulla A15 nel tunnel Balmenrain: una donna grave, quattro feriti lievi e traffico bloccato per ore. Riporta ticinonews.ch

scontro due auto a15Incidente A14, scontro frontale tra due auto allo svincolo di Grottammare - GROTTAMMARE – Scontro tra due auto sulla A14 nella tarda mattinata odierna all’altezza dello svincolo di Grottammare, in un tratto di strada in cui sono presenti restringimenti e doppi sensi di marcia ... Si legge su rivieraoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Scontro Due Auto A15