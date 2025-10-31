Scontro auto-camion la macchina si ribalta più volte | un ferito grave

Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 30 ottobre sulla superstrada MeBo, nelle vicinanze dell’ingresso di Lana: un’auto si è scontrata contro un camion e, dall’impatto, si è ribaltata più volte lungo la carreggiata.Ancora non si conoscono con esattezza le dinamiche. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

